Fora da «1.ª Companhia», Joana D'Arc mostra-se magoada com atitude de ex-recruta: «Não admito. Tenho uma filha para criar»

Depois de um percurso intenso na 1.ª Companhia, Joana D’Arc abriu o coração em direto no Dois às 10 e recordou um dos momentos que mais a marcou dentro do programa.

Depois de conquistar o quinto lugar na 1.ª Companhia, a agenda de Joana D'Arc está cada vez mais preenchida. A artista marcou presença no programa Dois às 10 para falar sobre a experiência no reality show da TVI e acabou por recordar um dos momentos mais delicados que viveu dentro da base.

Durante a conversa, Cristina Ferreira foi direta: “Tu ficaste muito triste com uma apreciação da Kina, quando ela pôs em causa a tua voz. Isso doeu muito?”

Joana não escondeu a mágoa. “Vou ser honesta. Doeu muito. Não é pela minha voz em si, as pessoas podem gostar ou não. A questão é que estamos num jogo, mal nos conhecíamos e jamais era capaz de tocar com o dedo na ferida naquele que é o ganha-pão de alguém”, começou por explicar.

A cantora fez questão de sublinhar o impacto pessoal do comentário. “É o meu trabalho. Tenho carreira cá fora, tenho família cá fora. Tenho uma filha para criar e isso eu não admito”, afirmou, visivelmente firme na sua posição.

Sem filtros, Joana assumiu ainda um traço da sua personalidade: “Sou uma pessoa rancorosa por natureza, sei que não é bonito de dizer, mas quando me tocam com o dedo na ferida fico magoada. Sei que vai passar, mas fico magoada. É o meu ganha-pão.”

Apesar desse episódio mais tenso, a passagem de Joana D’Arc pelo programa ficou também marcada pela superação. A artista, que vive com artrite reumatoide, foi amplamente elogiada pelos colegas e instrutores pela sua força, resiliência e capacidade de nunca baixar os braços perante as dificuldades.