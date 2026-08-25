Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

Setembro promete ser um mês marcado por surpresas.

A astróloga e taróloga Joana Dias esteve no programa "Dois às 10" para fazer uma antevisão do mês de setembro e revelar as principais tendências para os signos do zodíaco.

Entre amor, trabalho e finanças, Joana Dias deixou vários alertas e conselhos para os espectadores, destacando os signos que poderão viver um mês particularmente marcante.

No amor, Carneiro terá de tomar uma decisão importante: avançar na relação ou colocar um ponto final. Já Touro poderá enfrentar verdades que já não podem continuar escondidas. Para os solteiros de Gémeos, setembro promete mensagens, encontros e novas emoções.

Caranguejo poderá ser surpreendido por sentimentos inesperados por alguém do seu círculo social, enquanto Leão estará especialmente em destaque no campo amoroso, com os solteiros a atraírem atenções sem sequer precisarem de se esforçar.

Para Virgem, setembro surge como um dos melhores meses do ano, com motivos para celebrar e a possibilidade de uma relação amorosa ganhar a estabilidade desejada. Balança, por sua vez, poderá viver um encontro muito especial e beneficiar de uma boa negociação no trabalho.

No caso de Escorpião, um encontro poderá ser tão intenso que será difícil esquecê-lo. Sagitário terá de falar sobre limites, responsabilidades e compromissos, mas também poderá ser surpreendido pelo amor durante um evento, uma viagem ou num ambiente diferente do habitual.

Para Capricórnio, o amor pode surgir onde menos espera — até no meio profissional. Setembro poderá ainda trazer decisões importantes relacionadas com o futuro, como comprar casa ou casar.

Aquário terá relações a passar por uma fase de redefinição, com novas regras e limites, enquanto nas finanças será importante evitar decisões impulsivas. Já Peixes vai descobrir quem está verdadeiramente ao seu lado e terá de encarar as finanças com disciplina.

Joana Dias deixou ainda vários alertas financeiros ao longo da previsão: gastos por impulso podem trazer dores de cabeça a Touro, Gémeos, Leão e Aquário, enquanto Caranguejo deverá ter cuidado para não deixar que as emoções o levem a gastar mais do que deve.