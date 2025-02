Horóscopo de fevereiro de 2025 para todos os signos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Joana Dias, astróloga, revelou as previsões dos signos para o mês de fevereiro, oferecendo uma visão detalhada sobre o que cada signo pode esperar em termos de amor, trabalho e saúde. Ao longo deste mês, as estrelas apontam para momentos de crescimento, desafios e novas oportunidades.

Carneiro

No amor: Depois da tempestade vem sempre a bonança.

No trabalho: Estão criativos e sabem exatamente o que querem e onde querem chegar.

Na saúde: Vão ter um mês cheio de saúde.

Touro

No amor: Não existe grande vontade ou tempo para mar.

No trabalho: Ponha em prática as ideias que tem para resultados positivos.

Na saúde: Tenha cuidado, pois os sintomas estão aí e são evidentes. Faça uma pausa.

Gémeos

No amor: É um ótimo mês para amar.

No trabalho: Estão com vontade de irritar as chefias.

Na saúde: Estão de boa saúde e Vénus traz sorte neste campo.

Caranguejo

No amor: Estão mais para trabalhar do que para amar.

No trabalho: Estão cheios de confiança e focados na solidez.

Na saúde: Sentem-se com força e energia.

Leão

No amor: Os solteiros têm tudo para atrair quem querem.

No trabalho: A estratégia implementada este mês vai ter reflexos para o futuro.

Na saúde: É melhor recarregar baterias com saídas entre amigos.

Virgem

No amor: A não ser que tenham objetivos profissionais comuns, a coisa pode esfriar.

No trabalho: É um mês de conquista e objetivos fortes.

Na saúde: Um bom ginásio vem trazer força para estes nativos.

Balança

No amor: Será um mês apaixonado, cheio de desejo e união.

No trabalho: Estão cheios de criatividade.

Na saúde: É necessário mais exercício físico.

Escorpião

No ar: Sejam honestos e tudo correrá pelo melhor.

No trabalho: Oportunidades de trabalho únicas surgiram.

Na saúde: Falam análises de rotina e ajustem hábitos alimentares.

Sagitário

No amor: Têm tudo para se apaixonar perdidamente.

No trabalho: Vai chegar o crescimento profissional.

Na saúde: Lembrem-se de fazer análises anuais.

Capricórnio

No amor: Será um mês de desafios na relação amorosa.

No trabalho: Usem melhor o poder da comunicação.

Na saúde: Arranjem tempo para uma massagem.

Aquário

No amor: Estão cheios de paixão.

No trabalho: O reconhecimento no trabalho vai chegar.

Na saúde: Façam análises anuais.

Peixes

No amor: Os solteiros podem encontrar o amor.

No trabalho: Vão encontrar um novo emprego.

Na saúde: Vão viver uma fase de maior ansiedade. Procurem um hobby ou façam meditação.