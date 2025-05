Horóscopo mensal: veja as previsões para os signos em maio

As qualidades de cada signo do zodíaco

Maio chegou e traz consigo novas energias, desafios e oportunidades para todos os signos do zodíaco. Descubra o que os astros reservam para si neste mês, com previsões para o amor, saúde e trabalho.

A taróloga Joana Dias esteve no programa «Dois às 10», da TVI, onde apresentou as previsões astrológicas para o mês de maio. Joana falou sobre as tendências energéticas para os doze signos, com conselhos importantes para o amor, saúde e trabalho.

Segundo Joana Dias, maio será um mês marcado por mudanças, crescimento e reflexão. Eis as previsões signo a signo:

Carneiro

Os nativos deste signo estão com boa saúde. Para os solteiros, este mês promete: não vão passar despercebidos e há possibilidade de um novo amor surgir.

Touro

Maio traz alertas na saúde. Os taurinos sentem-se cansados e tensos. O importante será manter o foco nos objetivos e não perder a direção.

Gémeos

Estes nativos estão com uma forma física invejável. No amor, os solteiros estão fugazes, o que pode dificultar relações mais profundas.

Caranguejo

Este signo tende a estar mais ciumento e possessivo nas relações. O conselho é exercitar a paciência e evitar dramatismos desnecessários.

Leão

Há stress acumulado e a recomendação é procurar atividades físicas como o ginásio. Cuidado com a tendência a apontar o dedo aos outros. É tempo de olhar para dentro.

Virgem

Os virginianos estão mais apaixonados do que nunca, a querer surpreender e demonstrar afeto. No trabalho, vivem uma fase de crescimento e reconhecimento.

Balança

Maio será excelente se conseguirem controlar a impaciência. Nas relações, há fome de amor e necessidade de mais atenção e carinho.

Escorpião

Os solteiros sentem falta de compromisso. No entanto, estão focados no trabalho e não querem perder nenhuma oportunidade profissional.

Sagitário

O universo está a conspirar a favor destes nativos. No amor, estão agitados e cheios de energia, preparados para novas experiências.

Capricórnio

Os capricornianos estão com vontade de compromisso, mas demonstram pouca paciência para relações superficiais. Profissionalmente, a sorte está do vosso lado.

Aquário

No trabalho, têm tudo para atingir os seus objetivos. Contudo, é preciso cuidado com a saúde: a ansiedade pode tomar conta se não houver equilíbrio.

Peixes

Maio traz boas oportunidades para melhorar as condições no trabalho. No amor, podem surgir comportamentos mais possessivos, que devem ser geridos com maturidade.