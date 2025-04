A vida de Joana Diniz vai mudar a 6 de abril: «Posso contar convosco?» Fique a saber o que vem aí

Joana Diniz já deu o nó! Veja as imagens incríveis do casamento

Mais sensual do que nunca! Joana Diniz partilha fotografias em biquíni na lua de mel de luxo

Quem é o irmão de Cláudio Ramos que conquistou o coração de Joana Diniz? Veja as imagens!

É já no dia 6 de abril que Joana Diniz inicia uma nova fase na sua vida.

No próximo domingo, dia 6, será inaugurado o novo salão de Joana Diniz, situado na Avenida da Liberdade, no Pinhal Novo. Este novo projeto da ex-concorrente tem gerado grande entusiasmo, especialmente nas redes sociais, onde a notícia tem sido amplamente divulgada por diversas figuras públicas.

O evento de Joana Diniz promete ser um evento de grande destaque, com o apoio das personalidades e fãs a reforçar a relevância desta nova fase na vida de Joana Diniz. Com o seu estilo inconfundível e determinação, Joana continua a conquistar a confiança e o carinho do público, tanto nas redes sociais quanto fora delas.