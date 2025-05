Há alguém especial na vida de Joana Diniz? «Adoro-te muito, muito, muito»

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

Joana Diniz partilhou uma mensagem ternurenta nas redes sociais que não passou despercebida. Será que há um novo amor a conquistar o coração da ex-concorrente?

Joana Diniz surpreendeu os seguidores ao partilhar uma declaração emotiva nas redes sociais. No Instagram, a ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final» partilhou stories em que mostrou as flores que recebeu da decoradora e amiga Elisa Carvalho, responsável pelo design do seu recém-inaugurado salão de cabeleireiro, e deixou palavras de gratidão: «Adoro-te muito, muito, muito, és incrível».

A publicação gerou curiosidade entre os seguidores, que ficaram com a sensação de que Joana teria recebido flores de alguém especial. Mas na verdade, a homenagem emocionada foi dedicada à amiga e colaboradora nesta nova fase profissional. Elisa foi a responsável pela decoração inspirada em Copacabana, no Rio de Janeiro, que deu vida ao sonho que Joana alimentava há um ano e oito meses.

«É maravilhoso aqui dentro», confessou Joana, que se mostrou emocionada no dia da inauguração do espaço. O salão, pensado ao pormenor, conta com zonas distintas para equipa e clientes, frases inspiradoras nos espelhos e até cadeiras com carregadores de telemóvel. Um verdadeiro reflexo da dedicação de Joana e do apoio das pessoas especiais que a rodeiam.