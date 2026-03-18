Mais sensual do que nunca, Joana Diniz mostra-se bem acompanhada no Brasil: «Que arraso!»

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  • Hoje às 17:03

A ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother está a aproveitar dias de descanso longe de Portugal.

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A ex-concorrente de reality shows Joana Diniz está a desfrutar de uns dias de descanso no Brasil e tem partilhado vários momentos com os seguidores.

Ao lado de Sónia Jesus e Gabriel Sousa, a ribatejana viajou até Arraial do Cabo, onde tem aproveitado o bom tempo e as paisagens paradisíacas. No Instagram, Joana Diniz publicou várias fotografias em clima de férias, algumas das quais em biquíni, onde exibe a sua excelente forma física.

As imagens não passaram despercebidas e rapidamente foram inundadas de elogios por parte dos seguidores. Entre os vários comentários, destacou-se o do namorado, Pedro Prata, que não resistiu a reagir de forma simples, mas carinhosa: “Linda”.

Numa partilha recente, a cabeleireira mostrou um momento descontraído protagonizado ao lado de Gabriel Sousa.

Através dos stories do Instagram, Joana Diniz publicou uma imagem onde surge a simular um “pontapé” no colega, enquanto este apanhava sol na praia. O visual do ex-concorrente do “Big Brother” também chamou a atenção dos seguidores, com uns calções de banho justos e decorados com corações vermelhos.

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