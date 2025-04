Mais próximos do que nunca... Jantam juntos em casa de Joana Diniz e ela confessa: «Ele ama-me»

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

«Ele ama-me loucamente», escreveu Joana Diniz. Mas de quem se trata? Nós contamos-lhe tudo.

Joana Diniz surpreendeu os seus seguidores ao partilhar um momento com Bruno de Carvalho nas redes sociais, revelando uma forte ligação com um ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final». No story publicado no Instagram, a ex-participante escreveu: «Ele ama-me loucamente».

Veja a partilha:

Já nas redes de sociais de Bruno de Carvalho, o ex-concorrente revelou que foi buscar Joana Diniz para jantar e esta o convidou para jantar em sua casa.

Ora veja:

A relação entre Joana Diniz e Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, tem vindo a ser acompanhada de perto pelos fãs desde a participação de ambos no reality show «Secret Story - Desafio Final», onde estes se conheceram. A amizade entre os dois manteve-se sólida depois do reality show. Ainda no passado domingo, dia 6 de abril, Bruno de Carvalho demonstrou apoio a Joana Diniz na inauguração do seu salão, reafirmando a forte cumplicidade entre os dois.