Após cirurgia plástica, Joana Diniz surge irreconhecível. Veja as fotos

Confira a impressionante transformação de Joana Diniz.

Joana Diniz, ex-concorrente do «Secret Story – Desafio Final», revelou, em julho de 2023, ter feito uma cirurgia plástica e partilha a sua opinião sobre o tema. A ex-concorrente partilhou com os seus seguidores que se submeteu a uma cirurgia plástica. Na publicação, Joana não só exibiu a sua surpreendente transformação corporal, mas também deixou claro o seu amor pelas cirurgias plásticas, declarando-se uma verdadeira adepta desse tipo de procedimento. Na legenda da publicação, Joana Diniz fez questão de expressar a sua confiança no processo, mencionando especificamente o cirurgião plástico responsável pela sua intervenção, o Dr. Ângelo Rebelo. «Sou e serei sempre uma apreciadora de cirurgias plásticas. Acredito que este gosto venha da segurança e da confiança em que entrego a minha vida ao @dr.angelo.rebelo», escreveu. A ex-concorrente também afirmou que a sua decisão de recorrer à cirurgia plástica não é algo que se limite a um único procedimento. «Logo faço e farei quantas vezes eu achar que o deva fazer», revelou, deixando claro que para ela, o mais importante é sentir-se bem consigo mesma. Joana Diniz partilhou ainda que a cirurgia a fez sentir-se mais feliz e segura com a sua aparência, enfatizando a importância de a pessoa se sentir confortável e satisfeita com as suas escolhas. «Gosto, aprecio, faz-me bem. O que mais importa? Nad»”, escreveu, reafirmando a ideia de que a sua satisfação pessoal é o fator determinante. O resultado final, segundo Joana, deixou-a completamente satisfeita e feliz. «Feliz com o resultado final. O que mais importa mais uma vez?? Nada. Só eu gostar, estar feliz e me sentir bem 😜 obrigada de nada», concluiu, numa demonstração de autoconfiança e felicidade.

Veja, em baixo, a publicação feita pela ex-concorrente nas redes sociais e espreite, em cima, na galerias, algumas fotografias desta.