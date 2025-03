Joana Diniz recorda relação com irmão de Cláudio Ramos: «Eu vivi com a mãe do Cláudio!»

Joana Diniz, ex-participante do Secret Story, esteve no programa Dois às 10 e falou sobre sua experiência no reality show e a forte ligação com a família de Cláudio Ramos. Destacou ainda o carinho que sente por eles e a relação especial com Leonor, filha do apresentador.

Joana Diniz, de 31 anos, esteve ontem no programa "Dois às 10", da TVI, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua experiência no Secret Story e a relação com a família do apresentador.

Durante a conversa, Joana recordou a sua entrada no reality show quando tinha apenas 20 anos. Questionada por Cristina Ferreira sobre o que pensou ao entrar no programa, a ex-concorrente respondeu: «Nada, queria viver a experiência».

A relação com Luís, irmão de Cláudio Ramos, também foi abordada. Joana destacou o carinho que sente pela família do apresentador, referindo-se a eles como «pessoas queridas». «Eu vivi com a mãe do Cláudio», revelou, reforçando a proximidade que teve com os familiares de Cláudio Ramos.

Outro laço que a une à família é Leonor, filha de Cláudio Ramos, a quem conhece desde os 8 anos. «Hoje tem 20», destacou Joana, mostrando-se emocionada ao falar da relação que mantém com a jovem.

«Eu sempre tive um respeito muito pelo Cláudio Ramos e pela família. Eu gosto muito dele. Ele é incrível», rematou Joana Diniz.

A participação de Joana Diniz no programa relembrou momentos marcantes da sua vida e reforçou a ligação especial que mantém com a família de Cláudio Ramos.