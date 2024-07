Joana Diniz revela diagnóstico: «Tenho um hematoma no cérebro...posso ficar cega!»

Veja as imagens do casamento de sonho de Joana Diniz

A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» revela tudo sobre o seu estado de saúde

Joana Diniz esteve à conversa com Cláudio Ramos no «Dois às 10» e falou do seu estado de saúde sem reservas, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos» começou por explicar: «Perdi a visão completamente, via tudo desfocado, via-te com cor, mas tudo desfocado.»

No domingo acordei com uma dor de cabeça gigante...na segunda-feira, igualmente, entretanto, estava a fazer o jantar, deu-me uma picada tão forte que eu só tenho tendência de cair para o chão e começar aos gritos.»

Joana Diniz revelou o diagnóstico: «Eu tenho uma massa, um hematoma no meu cérebro, que também tem as veias do meu olho esquerdo inflamadas, isto é como o coração. O coração precisa das veias limpas para circular o sangue, é como o meu olho. O meu olho precisa das veias limpas para circular toda a oxigenação e o sangue e tudo mais. E as veias estão completamente entupidas... se eu não tiver atenção e cuidado, aquilo que me pode trazer é cegueira definitivamente.»

A convidada de Cláudio Ramos confessou que as dores foram tão fortes que: «Eu pensava que ia morrer!»

Veja aqui a conversa completa: