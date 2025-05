Vai ficar impressionado ao saber quem comentou uma partilha de Joana Diniz… E o que disse!

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

No Dia da Mãe, Joana Diniz, ex-concorrente de reality shows, tocou o coração dos seguidores com duas publicações cheias de emoção, amor e significado. A ex-concorrente a abriu o coração nas redes sociais, celebrando a maternidade em todas as suas formas e deixando uma mensagem poderosa sobre o que realmente significa ser mãe.

Num primeiro post no Instagram, partilhou um carrossel de fotografias com vários momentos ternurentos e escreveu um texto que comoveu muitos dos seus seguidores: «Ser mãe é muito mais do que um laço de sangue — é um laço de alma, de entrega, de amor sem medida. (...) Um filho que não veio do sangue, mas que a vida trouxe até nós, é filho da mesma forma. Porque o amor não se mede pelo ADN, mede-se pela presença, pelo cuidado, pela vontade de proteger para sempre».

A mensagem de Joana Diniz foi muito respeitada, especialmente pela forma como homenageou as diferentes formas de maternidade: «Neste Dia da Mãe, que seja feita uma homenagem justa e profunda a todas as mulheres que, sendo mães de sangue ou não, se doam inteiramente aos seus filhos».

Nos comentários, os fãs demonstraram-se profundamente comovidos, deixando palavras de carinho e reconhecimento. «Feliz Dia da Mãe, Joana. És um exemplo de amor e entrega!» e «Texto lindo e verdadeiro. Ser mãe é isso mesmo, um amor que não se explica», foram apenas alguns dos elogios. Um comentário que se destacou foi o de Daniela Santos, também ex-concorrente. «Parabéns, mãe incrível. ❤️», escreveu a jovem. Vale lembrar que as duas já se conheciam antes de entrarem no «Secret Story - Desafio Final». Contudo, um desentendimento no passado afastou-as e foi no reality show que conseguiram reatar a amizade. Antigamente, seria impensável imaginar um comentário tão afetuoso de Daniela Santos para Joana Diniz.