Joana Diniz declara-se a conhecido ator de «Inspetor Max»: «Amo-te»

A ex-concorrente declarou-se publicamente a um conhecido ator de «Inspetor Max».

Ao que parece, as redes sociais têm sido palco de uma amizade ou relação especial entre Joana Diniz e Diogo Ferreira, mais conhecido como «Vasco» da série «Inspetor Max». Há já vários anos que ambos partilham registos juntos, demonstrando uma cumplicidade que vai além de simples interações profissionais.

O que mais chama a atenção dos seguidores é o tom carinhoso com que se comunicam. Em várias ocasiões, é possível observar nas publicações e interações uma grande proximidade entre os dois. Um exemplo disso foi uma troca de mensagens no Instagram, onde se pode ler um afetuoso «amo-te», evidenciando a ligação que os une.

A mais recente aparição pública do duo aconteceu no passado dia 6 de abril, durante a inauguração do salão de Joana Diniz, evento que contou com a presença de Diogo Ferreira. O ator, que se manteve longe das câmaras e dos holofotes nos últimos 20 anos, marcou presença na inauguração do novo salão de estética de Joana Diniz.

A presença de Diogo Ferreira não passou despercebida e apanhou muitos de surpresa, já que desde a sua participação na série que o antigo ator não tem tido qualquer exposição mediática.

Veja, na galeria em cima, como está Diogo Ferreira 20 anos depois da sua participação na incónica série «Inspetor Max».