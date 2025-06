Joana Diniz desesperada com invasão à sua casa: «Já não aguento»

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

Joana Diniz partilhou uma nova «febre» que invadiu a sua casa — a paixão incontrolável da filha pela personagem Stitch, da Disney, que já conquistou até o cão da família.

Joana Diniz voltou a encantar os seus seguidores com um momento verdadeiramente adorável partilhado nas redes sociais. A ex-concorrente publicou um conjunto de fotografias que capturam a ternura da relação entre a sua filha e o cão da família, um simpático bulldog francês.

Nas imagens, pode ver-se a menina e o cão abraçados, com um Stitch de peluche junto a eles, num cenário que transmite carinho, alegria e um forte sentido de união familiar. A cumplicidade entre a criança e o animal conquistou imediatamente os seguidores de Joana, que não pouparam nos elogios à beleza do momento e à amizade evidente entre os dois.

Na descrição da publicação, Joana deixou ainda um comentário divertido sobre uma tendência que invadiu a sua casa — a febre do Stitch, a famosa personagem da Disney. «Aqui em casa nem o meu cão escapa à febre do Stitch 😂 Quem mais anda a sofrer com isto? Peluches do Stitch, pratos do Stitch, malas do Stitch, sapatos do Stitch, batons do Stitch, cuecas do Stitch 😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨 Já não aguento com o boneco», escreveu.

A publicação, reuniu milhares de gostos e comentários de fãs que se identificaram com a situação e que se deixaram encantar pelo retrato desta verdadeira família.