Joana Diniz e o renascimento pós-trauma: «Perdi autoconfiança, perdi o amor-próprio»

Joana Diniz, de 32 anos, marcou presença no programa Dois às 10 para uma conversa sincera com Cristina Ferreira sobre a sua recente participação no Desafio Final e o impacto que essa experiência teve na sua vida. A ex-concorrente abriu o coração e revelou que entrou no programa "obrigada", mas que essa decisão acabou por se tornar um verdadeiro ponto de viragem na sua vida.

Cristina Ferreira recordou que Joana vinha de uma separação traumática, ao que a convidada confirmou: "Fechei-me numa bolha de medo, de pânico, de agonia. Perdi autoconfiança, perdi o amor-próprio." A separação ocorreu apenas quatro meses após o casamento, que teve lugar em junho de 2024, deixando Joana numa fase de grande introspeção e sofrimento.

"O que é que eu tenho que não dá certo? Ou melhor, o que é que eu não tenho? O que é que eu não fiz ou não faço?" perguntou-se Joana, revelando as dúvidas e inseguranças que a consumiram após o fim do relacionamento.

Foi no Desafio Final que encontrou um caminho de renovação pessoal. "Entrei lá a tremer. Tinha medo de me dar a conhecer", confessou. No entanto, encontrou apoio em João Ricardo, que foi essencial no seu processo de recuperação emocional. "Ele ajudou-me a dar um clique. Tenho uma conexão com ele em que sinto que está lá para me ajudar. Falávamos muito, ele dava-me muitos conselhos. Sentia-me muito segura", revelou emocionada.

Joana Diniz mostrou-se agora mais forte e confiante, reconhecendo que a experiência no reality show foi fundamental para reencontrar a sua autoestima. A sua história de superação inspira muitos, mostrando que, mesmo após momentos difíceis, é sempre possível recomeçar.