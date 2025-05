Joana Diniz reata relação com Flávio Miguel? «Sempre juntos até ao fim do mundo»

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

Joana Diniz acendeu rumores de reconciliação com Flávio Miguel ao partilhar uma mensagem cúmplice nas redes sociais.

Na passada sexta-feira, dia 2, Jéssica Maria, conhecida pela sua participação no reality show «Secret Story», recorreu às redes sociais para anunciar o fim do seu relacionamento com Flávio Miguel. A notícia foi partilhada através de uma publicação no Instagram, onde a ex-concorrente revelou a rutura de forma direta, dando início a uma série de declarações públicas por ambas as partes.

No domingo seguinte, coincidindo com o Dia da Mãe, Jéssica Maria dirigiu uma emotiva mensagem a Rafael, filho de Flávio Miguel, revelando ter sido alvo de comportamentos que classificou como tóxicos durante a relação.

A resposta de Flávio Miguel não tardou. Horas depois, também ele recorreu às redes sociais para quebrar o silêncio, sublinhando a importância do bem-estar das crianças envolvidas e criticando a exposição pública do seu filho. Flávio acrescentou ainda que valoriza o respeito pós-relação, fazendo referência à sua anterior companheira, Joana Diniz, com quem mantém uma relação de amizade e carinho mútuo pelos filhos de ambos.

Na caixa de comentários da publicação, Joana Diniz demonstrou o seu apoio ao ex-marido, escrevendo: «Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala».

Enquanto a polémica se desenrola nas redes sociais, os seguidores dos protagonistas continuam atentos ao desenrolar da situação.