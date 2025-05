Joana Diniz recebe comentário «picante» de ex-concorrente

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

Uma simples foto nas redes sociais foi o suficiente para incendiar os comentários.

No passado sábado, dia em que o Benfica entrou em campo, Joana Diniz incendiou as redes sociais ao publicar uma fotografia no Instagram vestida com a camisola do clube encarnado. Na legenda, a ex-concorrente escreveu:

«@slbenfica ❤️ Quantos benfiquistas estão por aqui família?».

A publicação rapidamente se encheu de comentários e corações, com inúmeros seguidores a elogiar o look e o espírito clubístico da influenciadora.

Mas houve um comentário em especial que não passou despercebido: Jéssica Galhofas, também ela ex-concorrente de reality shows, deixou uma mensagem ousada que arrancou gargalhadas e reações. «Levas uma trinca ❤️», escreveu.

Veja, abaixo, a publicação: