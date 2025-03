Nova namorada do ex-marido de Joana Diniz tem um passado amoroso com uma cara conhecida da TVI. Saiba quem

Jéssica Maria comemora os 30 anos com bolo inédito! Veja as imagens

O fim do casamento de Joana Diniz e a notícia da relação entre o ex-marido e Jéssica Maria, também ela ex-participante de reality shows da TVI , gerou várias reações.

Numa partilha que fez nas redes sociais, em novembro de 2024, Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, confirmou que se encontra numa relação com Jéssica Maria e esclareceu que apenas conheceu Jéssica Maria depois de ter terminado o matrimónio com Joana Diniz.

«Quando me ligaram a perguntar se realmente estava com a Jéssica, o que eu expliquei é que sim, estávamo-nos a conhecer e que conheci a Jessica pouco tempo depois de me ter separado», assegurou.

Flávio contou ainda que, na altura, ligou a Joana Diniz, já ex-mulher, para perceber se valeria a pena esclarecer que os dois já estavam separados nas redes sociais, de maneira a evitar problemas, contudo esta não quis.

«O casamento foi mais uma tentativa que demos à relação, não funcionou, tranquilo», esclareceu ainda Flávio Miguel acerca do divórcio precoce de Joana Diniz.

Recorde-se que Jéssica Maria, ex-concorrente de reality shows, teve um relacionamento com Gonçalo Quinaz, atual comentador da TVI. O casal assumiu a relação publicamente e viveu junto por algum tempo, mas acabaram por se separar. Depois do fim do relacionamento, Gonçalo Quinaz voltou para a mãe dos seus filhos. Recentemente, Jessica Maria encontrou novamente o amor ao lado de Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, também ex-concorrente de reality shows.