Joana Diniz interrompe entrevista de João Ricardo para se declarar: «Sou completamente apaixonada»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 57min

O estúdio do «Dois às 10» viveu um momento inesperado e cheio de cumplicidade. Durante a presença de João Ricardo no programa, Joana Diniz surpreendeu-o com uma chamada em direto — e uma declaração que deixou todos de boca aberta.

Esta terça-feira, o «Dois às 10» recebeu João Ricardo, ex-concorrente do «Desafio Final», para uma conversa sobre a sua experiência no programa e a amizade especial que mantém com Joana Diniz.

Enquanto o convidado falava sobre a ligação entre os dois, foi surpreendido com uma chamada em direto da própria Joana Diniz, que assistia à entrevista em casa. O momento rapidamente se tornou um dos mais comentados da manhã.

Entre risos e provocações dos apresentadores, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira quiseram saber se havia romance à vista. A resposta de Joana deixou todos rendidos: “Sou completamente apaixonada pelo meu amigo”, afirmou, com humor e ternura, em tom de cumplicidade.

Apesar da química evidente, nenhum dos dois confirmou uma relação amorosa, mantendo o mistério e respondendo apenas com sorrisos.

Fora das câmaras, Joana Diniz e João Ricardo têm partilhado momentos frequentes e muito cúmplices, desde eventos públicos até viagens e mudanças de visual — o que tem alimentado a curiosidade dos fãs sobre a verdadeira natureza da relação.

Temas: Joana Diniz Joao Ricardo Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos

