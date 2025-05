Joana Diniz surge em companhia especial e declara-se com emoção: «Sentimento puro»

É filha de uma conhecida ex-concorrente e está viral na Internet. Estas são as fotos mais adoráveis!

Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

Joana Diniz está a viver o espírito das marchas populares com o coração nas mãos e orgulho no peito. Madrinha da marcha da Graça, mostra-se emocionada e entregue a cada passo dado pelo seu bairro.

Joana Diniz já provou que leva a vida com intensidade e agora mostrou que também leva o espírito das marchas populares no coração. A ex-concorrente é madrinha da marcha da Graça, ao lado de João Ricardo, e partilhou um vídeo dos ensaios com os marchantes nas redes sociais, deixando uma mensagem cheia de sentimento que não passou despercebida.

«Quando piso este chão, sinto que cada passo carrega a força e a história deste nosso bairro tão especial», começou por escrever Joana, dirigindo-se com orgulho aos seus «amores da Graça».

Num texto emocionado, publicado no seu Instagram, a madrinha sublinha a entrega de todos os que participam na marcha: «Cada passo que damos na Avenida é mais do que dança — é memória viva dos que vieram antes».

Joana Diniz não esconde o entusiasmo com o papel que desempenha este ano, garantindo que estará a vibrar com cada momento: «Contem comigo sempre, a vibrar, a emocionar-me, a puxar por vocês como uma verdadeira madrinha faz: de coração aberto, com a lágrima pronta a cair e o sorriso rasgado de alegria».

A marcha da Graça já está em contagem decrescente para desfilar na Avenida da Liberdade em junho e Joana Diniz, visivelmente entusiasmada, mostra mais uma vez a sua ligação às tradições populares e ao espírito bairrista que tanto caracteriza Lisboa nesta altura do ano.

A ligação cúmplice com João Ricardo e o entusiasmo vivido nos ensaios deixaram os fãs a reagir nas redes , muitos aplaudindo a entrega da ex-concorrente e outros a lançar perguntas curiosas. «A melhor madrinha que podíamos ter ❤️🫶🏼 OBRIGADAAAAAA 🙌🏼», «A nossa madrinha é a mais linda ❤️ um obrigada não chegará por toda a força e garra que nos dás» e «Os padrinhos da graça são do melhor que há por aí de padrinhos !!! 🔥🔥», são alguns dos comentários que se podem ler.