Jona Diniz responsável por mudar visual de João Ricardo. E há quem tenha ficado em 'choque'

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:12

A amizade entre Joana Diniz e João Ricardo, que nasceu na última edição do «Desafio Final», continua a dar que falar. Depois de vários momentos cúmplices, a cabeleireira surpreendeu o amigo com uma mudança de visual radical — e os seguidores estão rendidos.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Desde que se conheceram no «Desafio Final», da TVI, Joana Diniz e João Ricardo tornaram-se inseparáveis. A dupla, que até já foi padrinho e madrinha nas Marchas Populares de Lisboa, volta a partilhar um momento divertido e cúmplice nas redes sociais.

Depois de mudar o próprio visual, Joana Diniz decidiu pegar na tesoura e na tinta para transformar o look do seu “grande amigo”: “Quando o impossível vira possível. Novo look João Ricardo”, escreveu a ex-concorrente na legenda do vídeo onde João Ricardo — ou Jorri, como é carinhosamente tratado — surge completamente loiro.

Entre risos e cumplicidade, Joana Diniz desafiou os seguidores a avaliar o resultado final: “Está aprovado? De 0 (o mínimo) a 10 (máximo), qual a nota que dão?”

A reação dos fãs não tardou: muitos elogiaram a ousadia e o bom humor dos dois amigos, outros reagiram com choque, reforçando a química e a amizade que têm demonstrado desde que saíram do reality show.

Com esta nova transformação, João Ricardo mostra que confia plenamente nas mãos da amiga — e Joana Diniz prova, mais uma vez, que sabe surpreender.

Temas: Joana Diniz Joao Ricardo Dois às 10 TVI

RELACIONADOS

Cada vez mais próximos, Joana Diniz e João Ricardo vivem momento único: «É o grande dia»

Após momento especial, Joana Diniz revela: «Eu e o João Ricardo recebemos muito amor»

Fora do Estúdio

Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»

Ontem às 15:53

Sob a 'proteção' de Diogo Jota. Nova foto de Rute Cardoso tem simbolismo comovente

Ontem às 15:38

Jovens nascidos após 2007 vão ser afetados por nova regra nas Maldivas

Ontem às 14:30

Foi símbolo de beleza em Portugal nos anos 90. Hoje, é falada por motivos bem diferentes

Ontem às 09:43

«Foi uma festa de tragédia». Últimas horas de vida de Susana Gravato revelam detalhe arrepiante

Ontem às 09:24

Jovem de Almada desaparecida há mais de 20 dias. Mãe de Noori faz nova partilha preocupante

Ontem às 09:04

Apoiada em público. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, emociona com abraço a pessoa especial

Ontem às 08:43
MAIS

Mais Vistos

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

Ontem às 08:40

Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»

Há 3h e 15min

Cristina Ferreira sobre a reação de Mariana ao saber o segredo de Marisa e Pedro: «Foi a primeira»

Ontem às 10:25

Mariana revela conversa com Vera após sair do «Secret Story 9»

Ontem às 12:00

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Fotos

Pedro Jorge e Marisa são o casal mais falado do momento. Estas são as fotos do outro lado da relação

Há 36 min

Pare de gastar 300€ em aspiradores. Este de 130€ faz exatamente o mesmo

Há 43 min

Após intervenção cirúrgica, António Leal e Silva tranquiliza seguidores

Há 2h e 23min

Pelos, ácaros e sujidade em estofos? Este aspirador de mão acaba com tudo

Há 2h e 27min