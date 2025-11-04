Jona Diniz responsável por mudar visual de João Ricardo. E há quem tenha ficado em 'choque'

A amizade entre Joana Diniz e João Ricardo, que nasceu na última edição do «Desafio Final», continua a dar que falar. Depois de vários momentos cúmplices, a cabeleireira surpreendeu o amigo com uma mudança de visual radical — e os seguidores estão rendidos.

Desde que se conheceram no «Desafio Final», da TVI, Joana Diniz e João Ricardo tornaram-se inseparáveis. A dupla, que até já foi padrinho e madrinha nas Marchas Populares de Lisboa, volta a partilhar um momento divertido e cúmplice nas redes sociais.

Depois de mudar o próprio visual, Joana Diniz decidiu pegar na tesoura e na tinta para transformar o look do seu “grande amigo”: “Quando o impossível vira possível. Novo look João Ricardo”, escreveu a ex-concorrente na legenda do vídeo onde João Ricardo — ou Jorri, como é carinhosamente tratado — surge completamente loiro.

Entre risos e cumplicidade, Joana Diniz desafiou os seguidores a avaliar o resultado final: “Está aprovado? De 0 (o mínimo) a 10 (máximo), qual a nota que dão?”

A reação dos fãs não tardou: muitos elogiaram a ousadia e o bom humor dos dois amigos, outros reagiram com choque, reforçando a química e a amizade que têm demonstrado desde que saíram do reality show.

Com esta nova transformação, João Ricardo mostra que confia plenamente nas mãos da amiga — e Joana Diniz prova, mais uma vez, que sabe surpreender.