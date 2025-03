O que pensa Joana Diniz da relação de Márcia Soares e João Ricardo?

Joana Diniz esteve no Dois às 10 e falou sobre o relacionamento de João Ricardo e Márcia Soares, elogiando a ex-concorrente e desejando felicidades ao casal. Com bom humor, ela destacou que Márcia ganharia muitas gargalhadas com João.

Joana Diniz voltou a marcar presença no programa Dois às 10, da TVI, onde conversou com Cristina Ferreira sobre o recente relacionamento de João Ricardo e Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira questionou: «Tu já sabes do João Ricardo?». Joana riu-se antes de responder,. Em resposta, Joana revelou um detalhe curioso: «Sabes que ela foi lá a casa e não disse nada?».

Joana elogiou Márcia, descrevendo-a como «lindíssima», e desejou o melhor ao casal: «Desejo-lhes as maiores felicidades».

A apresentadora perguntou ainda: «O que vai ganhar a Márcia com o João?». Com bom humor, Joana respondeu: «Vai ganhar boas gargalhadas».

A intervenção de Joana Diniz no programa trouxe um toque de leveza e bom humor, refletindo a sua personalidade espontânea e bem-disposta.