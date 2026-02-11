Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

Joana Diniz voltou a acreditar no amor e decidiu assumi-lo sem reservas. A ex-concorrente de reality shows apresentou o novo namorado e deixou uma mensagem firme sobre viver sem medo.

Joana Diniz está novamente apaixonada — e já não esconde. Na madrugada desta quarta-feira, 11 de fevereiro, a cabeleireira decidiu assumir publicamente o novo relacionamento, partilhando uma fotografia ao lado de Pedro Prata.

Na imagem, publicada na sua conta de Instagram, o casal surge abraçado e sorridente, num momento cúmplice que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Mas foi a legenda que mais deu que falar.

“Se há coisas que jamais me vão incomodar, são os passados de cada um. O passado não define quem somos. Define, no máximo, o que já ultrapassámos. O que dói — e dói mesmo — é ver quem eu gosto exposto com tamanha maldade. Isso é duro. Mas eu sou de pelo na venta. E confesso: já não vivia algo assim há muito tempo. Ainda assim, eu vivo. E vivo sem medo”, começou por escrever.

Numa reflexão intensa e antecipando possíveis críticas, Joana Diniz garantiu: “Que seja por uma semana, por um mês, por um ano ou por uma vida inteira. O tempo não invalida a verdade do que se sente. Vivo sem pedir licença para amar. Vivo sem medo do que possam dizer. Vivo inteira — e isso ninguém me tira. Beijinhos”, concluiu.

Uma nova fase, assumida sem reservas — e vivida, como a própria diz, sem medo.