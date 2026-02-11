Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 50min

Joana Diniz voltou a acreditar no amor e decidiu assumi-lo sem reservas. A ex-concorrente de reality shows apresentou o novo namorado e deixou uma mensagem firme sobre viver sem medo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Joana Diniz está novamente apaixonada — e já não esconde. Na madrugada desta quarta-feira, 11 de fevereiro, a cabeleireira decidiu assumir publicamente o novo relacionamento, partilhando uma fotografia ao lado de Pedro Prata.

Na imagem, publicada na sua conta de Instagram, o casal surge abraçado e sorridente, num momento cúmplice que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Mas foi a legenda que mais deu que falar.

Se há coisas que jamais me vão incomodar, são os passados de cada um. O passado não define quem somos. Define, no máximo, o que já ultrapassámos. O que dói — e dói mesmo — é ver quem eu gosto exposto com tamanha maldade. Isso é duro. Mas eu sou de pelo na venta. E confesso: já não vivia algo assim há muito tempo. Ainda assim, eu vivo. E vivo sem medo”, começou por escrever.

Numa reflexão intensa e antecipando possíveis críticas, Joana Diniz garantiu: “Que seja por uma semana, por um mês, por um ano ou por uma vida inteira. O tempo não invalida a verdade do que se sente. Vivo sem pedir licença para amar. Vivo sem medo do que possam dizer. Vivo inteira — e isso ninguém me tira. Beijinhos”, concluiu.

Uma nova fase, assumida sem reservas — e vivida, como a própria diz, sem medo.

Temas: Joana Diniz Secret Story Big Brother Dois às 10

Fora do Estúdio

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Há 3h e 9min

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Ontem às 15:33

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

Ontem às 14:51

Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista

Ontem às 11:26

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Ontem às 11:12

Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

Ontem às 09:38

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

9 fev, 15:44
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”

Há 36 min

TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Há 3h e 28min

Andrea Soares aponta o justo vencedor da “1.ª Companhia”

9 fev, 11:36

Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Ontem às 09:57

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Marido de Liliana disse "volto já" e nunca mais regressou. O que aconteceu depois na vida desta mulher não podia ser pior

Há 1h e 8min

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Há 3h e 9min

Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

Há 3h e 50min

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

Ontem às 17:00