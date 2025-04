Joana Diniz confessa relação especial: «Somos almas gémeas»

Joana Diniz brilha na abertura do seu novo salão mas há um detalhe que rouba todas as atenções

Joana Diniz esteve esta segunda-feira, 8 de abril, no programa «Dois às 10», da TVI, onde, para além de revelar novidades sobre a sua vida pessoal e profissional, protagonizou um dos momentos mais emotivos da emissão ao falar da forte amizade que a une a Sónia Jesus, também ex-concorrente de reality shows.

Com palavras sinceras e emocionadas, Joana descreveu a ligação especial que tem com Sónia: «Nós somos mais do que irmãs, somos duas almas gémeas. Estamos na vida uma da outra a troco de nada», afirmou, deixando claro que a amizade entre ambas vai muito além da televisão.

Recordando momentos difíceis que Sónia atravessou, Joana partilhou: «A Sónia teve um processo menos bom na vida dela, e eu estive lá», mostrando-se uma amiga presente e leal.

A relação entre as duas alargou-se às respetivas famílias, com Joana a confessar, com ternura: «Aquilo que sou para a Sónia, as filhas dela são para a minha filha Valentina». Além disso, revelou que passam juntas todas as datas importantes, como uma verdadeira família.