«Já trabalhei nos aviões, a limpar e a servir à mesa»: Joana Duarte tem nova profissão, longe das novelas

Joana Duarte voltou aos ecrãs da TVI no programa «Dois às 10», onde, à conversa com Cláudio Ramos, falou abertamente sobre o momento que está a viver — entre a maternidade e a gestão de um estúdio de pilates

Joana Duarte, que ficou conhecida do grande público como a irreverente Matilde nos "Morangos com Açúcar", surpreendeu ao revelar o caminho profissional que seguiu longe das novelas.

Convidada do programa «Dois às 10», Joana partilhou com Cláudio Ramos que já teve várias experiências longe dos ecrãs:

«Já trabalhei nos aviões, a limpar e a servir à mesa», confessou, com naturalidade, revelando um lado mais desconhecido do seu percurso.

A atriz, que integrou recentemente a novela "Cacau", explicou que essa fase fez parte de um processo de reinvenção pessoal e profissional. Além disso, Joana Duarte revelou que atualmente está focada num novo projeto na Ericeira: um estúdio de pilates, o “The Local Pilates Studio”, que descreveu como «um sucesso». A abertura deste espaço foi um passo importante na sua vida, tornando-se empresária e instrutora.

Joana foi mãe de Mia em fevereiro de 2023, e desde então tem vindo a partilhar alguns momentos da maternidade nas redes sociais, onde soma mais de meio milhão de seguidores. Apesar de ter vivido dias difíceis após o nascimento da filha, incluindo o diagnóstico de meningite e um possível episódio de depressão pós-parto, a atriz mostrou-se agora mais forte, realizada e com os pés bem assentes na terra.

A atriz faz também parte da nova edição do programa «Congela», da TVI, que estreou este sábado. Sobre o desafio, Joana confessou: «Foi muito mais desafiante do que eu esperava… dá ansiedade não saber o que vem a seguir, mas ao mesmo tempo é viciante!»

Com um percurso que junta televisão, maternidade e empreendedorismo, Joana Duarte mostra que há várias formas de brilhar — dentro e fora dos ecrãs.