Lembra-se da icónica Pituxa do Prédio do Vasco? Sem trabalho há 13 anos, voltou à televisão muito diferente

Joana Figueira marcou a série da TVI com uma personagem icónica. A nova vida da atriz é longe dos holofotes e no Alentejo, onde é cuidadora dos pais.

Joana Figueira deu vida à icónica 'Pituxa', em «O Prédio do Vasco», entre 2003 e 2004, mas fez parte de muitos outros sucessos da ficção da TVI, como «Amanhecer», Ninguém como Tu», «Fala-me de Amor», «Morangos com Açúcar» e ainda «Sedução».

Afastada da Televisão há já alguns anos, a atriz partilha vários momentos do seu dia-a-dia, no Instagram. Sem trabalho há 13 anos na televisão, a atriz está a viver no Alentejo com os pais, de quem é cuidadora.

