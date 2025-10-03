Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não faz doer»

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:42

Cristina Ferreira quebrou o silêncio sobre a absolvição de Joana Marques no processo movido pelos Anjos. No “Dois às 10”, a apresentadora assumiu já ter sido alvo de sátiras da humorista, mas deixou clara a sua posição.

No programa das manhãs da TVI, Cristina Ferreira comentou a absolvição de Joana Marques no processo interposto por Nelson e Sérgio Rosado, da dupla Anjos. A humorista tinha sido acusada de ofender os cantores num vídeo, mas o tribunal não lhes deu razão. A apresentadora partilhou a sua opinião sobre o caso, sublinhando a importância de distinguir entre humor inteligente e ofensivo.

Cristina Ferreira confessou que já foi alvo de sátiras de Joana Marques em várias ocasiões, mas que nunca considerou recorrer à justiça. “Já fui visada pela Joana dezenas de vezes, nunca na minha vida pensei em colocar-lhe nenhum processo. Posso ter ficado mais ou menos feliz com alguma coisa que tenha dito, mas não me senti lesada”, disse.

Para a apresentadora, o essencial está na forma como se faz humor: “Sou das que acha que o humor inteligente é aquele que não ofende, é aquele que não faz doer. É legítimo que se recorra aos tribunais quando alguém se sente lesado, mas acho que temos todos que refletir um bocadinho sobre isto.”

Palavras para ambos os lados

Sem deixar de reconhecer a frustração da dupla Anjos, a comunicadora fez questão de enviar uma palavra amiga: “Um beijinho aos Anjos, porque não deve ser um dia fácil para eles. Também sonharam com algumas coisas que, para o comum dos mortais, se percebia que não iam correr bem. Isso não retira em nada todo o percurso que eles já fizeram e o que vão fazer daqui para a frente.”

Por fim, deixou igualmente uma mensagem à humorista: “Um beijinho também para a Joana, que continue o seu trabalho da forma como ela o entende. Se alguém se sentir lesado, continuará a fazer aquilo que deve: ir a tribunal. Depois, ou ganha-se ou perde-se.”

Temas: Joana marques Anjos Dois às 10 Cristina Ferreira

