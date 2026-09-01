12 anos depois, uma das mulheres mais conhecidas do País mostra imagens raras do casamento. E o marido também é famoso

Joana Marques e Daniel Leitão completam, esta segunda-feira, dia 31 de agosto, 12 anos de casamento. Para assinalar a data, a humorista decidiu fazer uma viagem ao passado e partilhar imagens do dia em que subiu ao altar.

Doze anos depois de trocarem alianças, Joana Marques e Daniel Leitão continuam juntos e a humorista aproveitou o aniversário de casamento para recordar alguns dos momentos vividos naquele dia especial.

Nas redes sociais, Joana partilhou um vídeo do casamento, acompanhado por uma reflexão bem ao seu estilo sobre algumas das escolhas que o casal fez em 2014. “Em 2014, ouvíamos esta música a toda a hora [‘Get Lucky’, dos Daft Punk], ainda usávamos Facebook e não se faziam vídeos na vertical, como se pode ver”, começou por escrever.

A humorista recordou depois alguns dos pormenores da cerimónia que, na altura, consideravam originais. “Achávamos original chegar à igreja numa carrinha pão de forma ou fazer flashmobs, e não tínhamos noção de quão poluente era mandar balões para a atmosfera. Ignorantes e felizes, portanto”, brincou.

Apesar de olhar agora para algumas dessas escolhas com sentido de humor, Joana Marques deixou uma reflexão sobre a passagem do tempo e sobre a própria relação. “E que bom que é viver tempo suficiente para nos tornarmos ridículos. Que este vídeo continue a envelhecer mal e nós bem”, rematou.

Também Daniel Leitão entrou no espírito da celebração e partilhou o vídeo do casamento, fazendo igualmente uma brincadeira com o visual escolhido para o grande dia.

O casal, que trabalha também no universo da rádio e do humor, tem dois filhos, Xavier e Nicolau.

Doze anos depois, Joana Marques e Daniel Leitão continuam a celebrar a relação — agora com a distância suficiente para olhar para o casamento de 2014 e rir das tendências e escolhas que ficaram registadas em vídeo.