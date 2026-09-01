12 anos depois, uma das mulheres mais conhecidas do País mostra imagens raras do casamento. E o marido também é famoso

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Joana Marques e Daniel Leitão completam, esta segunda-feira, dia 31 de agosto, 12 anos de casamento. Para assinalar a data, a humorista decidiu fazer uma viagem ao passado e partilhar imagens do dia em que subiu ao altar.

Doze anos depois de trocarem alianças, Joana Marques e Daniel Leitão continuam juntos e a humorista aproveitou o aniversário de casamento para recordar alguns dos momentos vividos naquele dia especial.

Nas redes sociais, Joana partilhou um vídeo do casamento, acompanhado por uma reflexão bem ao seu estilo sobre algumas das escolhas que o casal fez em 2014. “Em 2014, ouvíamos esta música a toda a hora [‘Get Lucky’, dos Daft Punk], ainda usávamos Facebook e não se faziam vídeos na vertical, como se pode ver”, começou por escrever.

A humorista recordou depois alguns dos pormenores da cerimónia que, na altura, consideravam originais. “Achávamos original chegar à igreja numa carrinha pão de forma ou fazer flashmobs, e não tínhamos noção de quão poluente era mandar balões para a atmosfera. Ignorantes e felizes, portanto”, brincou.

Apesar de olhar agora para algumas dessas escolhas com sentido de humor, Joana Marques deixou uma reflexão sobre a passagem do tempo e sobre a própria relação. “E que bom que é viver tempo suficiente para nos tornarmos ridículos. Que este vídeo continue a envelhecer mal e nós bem”, rematou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Também Daniel Leitão entrou no espírito da celebração e partilhou o vídeo do casamento, fazendo igualmente uma brincadeira com o visual escolhido para o grande dia.

O casal, que trabalha também no universo da rádio e do humor, tem dois filhos, Xavier e Nicolau.

Doze anos depois, Joana Marques e Daniel Leitão continuam a celebrar a relação — agora com a distância suficiente para olhar para o casamento de 2014 e rir das tendências e escolhas que ficaram registadas em vídeo.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Joana Marques Casamento Humorista Daniel Leitão Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Em direto, Manuel Luís Goucha anuncia saída de colaboradora do «Funtástico»: «Nunca é uma despedida»

Ontem às 15:47

Após reencontro, mulher de Boris envia nova mensagem ao concorrente. Esta foi a sua reação

Ontem às 15:33

Manuel Luís Goucha revela que um elemento do “Funtástico” vai abraçar novo desafio na televisão

Ontem às 15:15

Quatro anos depois da surpreendente separação, Isabela Cardinali revela o que aconteceu uma semana depois do casamento

Ontem às 09:42

Comoveu o País e agora o Big Brother Verão. Concorrentes descobrem morte de famoso português

Ontem às 09:13

Concorrentes do Big Brother Verão descobrem o que aconteceu no Mundo, mas é notícia dada por Maria Botelho Moniz que os deixa de boca aberta

Ontem às 08:46

Inês Gama e Dylan Fonte escolheram um paraíso grego para as férias. Há uma “versão portuguesa” mais económica

31 ago, 15:36
MAIS

Mais Vistos

Emocionada, jornalista da TVI faz desabafo. Cláudio Ramos reage: “Ela não é feliz”

Ontem às 11:06

TVI enviou jornalista para trabalhar na Madeira e foi lá que esta encontrou o amor. História emociona Cláudio Ramos

Ontem às 10:03

Afonso fala da polémica entre Boris e Vanessa: “Iam continuar. Sem dúvida”

Ontem às 11:53

Afonso revela com quem se encontrou após sair do “Big Brother Verão”: “Estivemos juntos”

Ontem às 11:40

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

É portuguesa e quase ninguém fala dela. Estrangeiros ficaram rendidos a esta cidade portuguesa

Ontem às 17:00

Se pensa que é a Disneyland, está enganado. Americanos dizem que o melhor lugar está em Portugal

Ontem às 16:00

Em direto, Manuel Luís Goucha anuncia saída de colaboradora do «Funtástico»: «Nunca é uma despedida»

Ontem às 15:47

Após reencontro, mulher de Boris envia nova mensagem ao concorrente. Esta foi a sua reação

Ontem às 15:33