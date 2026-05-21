Cristina Ferreira reage ao que Joana Marques diz sobre si no espetáculo do processo dos Anjos

A nova campanha da publicitária protagonizada pelos Anjos, inspirada na polémica judicial com Joana Marques, esteve em destaque na emissão desta quarta-feira do programa “Dois às 10”, da TVI.

O tema gerou um debate entre Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e os comentadores presentes em estúdio. Cristina Ferreira começou por elogiar a estratégia da marca e a forma como os irmãos decidiram lidar com toda a situação: “Porque os Anjos protagonizam agora uma nova campanha a brincar também com toda a situação e eu achei que a marca foi muito inteligente nisto”.

Adriano Silva Martins concordou com a inteligência da campanha, mas fez questão de distinguir a publicidade do humor feito por Joana Marques. “Acho que mesmo assim há aqui uma diferença entre o espetáculo da Joana Marques e esta publicidade”, afirmou. O comentador explicou ainda: “Os Anjos não estão a ridicularizar ninguém nesta publicidade. Logo aí já existe uma diferença muito grande”.

Cristina Ferreira aproveitou então para recordar situações que viveu pessoalmente enquanto figura pública e reforçou a sua posição sobre os limites do humor. “Como ela também nos ridiculariza a mim e ao Cláudio porque nós na altura eu posicionei-me não ao lado dos Anjos, mas no sentido de eu profissional da área. Se alguém me dissesse que estava incomodado com alguma coisa que eu tinha feito, um vídeo que eu tinha publicado, se estivesse a estragar a minha vida profissional eu tinha tirado”, referiu.

A apresentadora foi mais longe e admitiu não concordar com o espetáculo baseado numa situação que considera dolorosa para os envolvidos, embora tenha deixado claro que deseja sucesso profissional à humorista. “Não acho correto continuar a fazer um espetáculo com o sofrimento dos outros”, afirmou, acrescentando que espera que Joana Marques “ganhe muito dinheiro”.

Cláudio Ramos mostrou uma opinião diferente e sublinhou que existe uma diferença clara entre humor e publicidade. “Nós podemos não gostar e também há coisas que eu não gosto no geral e eu já fui muito atacado por humoristas nesta vidinha de cá”, afirmou, garantindo ainda que aprecia o trabalho de Joana Marques.

Cristina Ferreira apelou à empatia perante o sofrimento do outro: “Quando eu acho que a pessoa do outro lado diz, estás-me a magoar. Eu não estou a saber lidar com isto. Eu acho que aí a pessoa que tem empatia deve tentar dominar um bocadinho a forma como faz as coisas”.

Já Cláudio Ramos relembrou que os Anjos também decidiram avançar judicialmente e questionou diretamente os comentadores sobre sobre o impacto real da situação na carreira da dupla: “Aquele vídeo acaba com a carreira publicada no Facebook dos Anjos? Não, não acaba”.

Veja o momento em questão em vídeo: