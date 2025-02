A escolha inesperada de Joana Sobral para o grande vencedor do «Secret Story - Desafio Final»

Após a sua expulsão, Joana Sobral destacou duas concorrentes como justas vencedoras do «Secret Story - Desafio Final»

Após a sua expulsão do «Secret Story - Desafio Final», no passado domingo, 2 de fevereiro, Joana Sobral esteve no programa «Dois às 10», da TVI, nesta segunda-feira, 3, para a sua primeira grande entrevista após a participação no reality show.

A jovem de Viseu começou por partilhar que não esperava ser expulsa: «Achei que fosse a Margarida, devido a várias situações e ao tempo que estava no jogo. Foi um misto de emoções, porque, embora quisesse continuar lá mais tempo, interiormente estou bem cá fora, tenho os meus à minha espera», confessou.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Joana Sobral também abordou o comportamento de Inês Morais, destacando que esta «lida muito bem com a crítica», mas que, por vezes, se isolava devido ao desgaste das dinâmicas no jogo.

Sobre a sua relação com Inês, Joana admitiu: «A única coisa que tenho mesmo para apontar à Inês é ela não assumir que pode melhorar no que toca à ofensa». Contudo, a ex-concorrente fez questão de elogiar o desempenho de Inês Morais e Daniela Santos, apontando ambas como as «protagonistas» do jogo.

Quando Cristina Ferreira perguntou se Joana daria a vitória a uma delas, a resposta foi afirmativa. «Sim», disse Joana, justificando que Daniela Santos tem um papel de relevância no jogo.