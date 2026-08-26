Joana nega atração por Boris e expõe: "Cá fora, vi algumas coisas de que não gostei tanto"

  • Dois às 10
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Joana esclareceu os rumores sobre uma possível atração por Boris e revelou que algumas situações que descobriu depois de sair não foram do seu agrado.

Joana esteve esta quarta-feira, dia 26 de agosto, no "Dois às 10", onde falou sobre a experiência de ter estado 24 horas no "Big Brother Verão".

A forma como Joana entrou no "Big Brother Verão" e confrontou a proximidade entre Vanessa e Boris levou Cristina Ferreira a questionar a convidada sobre os sentimentos que tinha pelo ex-colega.

“Eu não tive nada com o Boris a nível amoroso nem íntimo. Atração, aliás, o Boris nem faz o meu tipo de homem. Mas mesmo que até fizesse, para muitas pessoas pode não ser, mas para mim o facto de ele ser casado e ter dois filhos, não. Eu via mesmo nele uma proteção gigante”, começou por explicar.

Joana acrescentou ainda: “Da parte dele para comigo, não senti lá dentro nada. Depois, cá fora, vi algumas coisas que, pronto, que não gostei tanto, mas também não quero levar para aí de que ele tinha sentimentos por mim, porque acho que não“.

A ex-concorrente negou ter ciúmes e explicou a razão pela qual tomou aquela atitude. “Para ele perceber que se comigo passaram as imagens, com ela é pior. Se para mim aquilo já foi mau para ele na altura, porque na altura não via, para mim eu até achava que estava tudo tranquilo”, afirmou.

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Joana esclareceu ainda que não entrou em conflito com Boris por causa da relação que este mantém com Vanessa. “Eu não entro a mal com o Boris por causa da relação que ele tem com a Vanessa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que eu lá dentro não consegui ver em relação a ele e que cá fora consegui ter uma perspetiva totalmente diferente”, rematou.

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Temas: Joana Boris Big Brother Verão
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