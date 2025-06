Este é o momento mais falado do casamento de João Cajuda – e até Cristina Ferreira comentou

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comentou o emocionante discurso do pai de João Cajuda no casamento do filho com João Pedro Caldeira.

No programa «Dois às 10», Cristina Ferreira comentou um dos momentos mais marcantes e emocionantes do casamento de João Cajuda com João Pedro Caldeira, que aconteceu recentemente e tem sido amplamente falado nas redes sociais e nos media.

O destaque recaiu sobre o discurso de Manuel Cajuda, pai do noivo e conhecido treinador de futebol, que emocionou todos os presentes — e agora também milhares de pessoas que o viram online. Cristina sublinhou a força e a sensibilidade do momento:

«Algumas pessoas disseram que o mundo inteiro devia ouvir o discurso de Manuel Cajuda».

O casamento de João Cajuda e João Pedro Caldeira celebrou-se num ambiente de grande cumplicidade, rodeado de amigos e familiares, e fica marcado não só pelo amor do casal, mas também pelo apoio comovente de quem os ama — como o pai de João, que deixou uma mensagem que ficará para sempre na memória de todos.

«Toda a gente disse que foi um casamento bonito», acrescentou Cristina Ferreira.

Veja, na galeria, as melhores fotos deste casamento.