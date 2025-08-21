Entrámos na casa de uma das figuras mais mediáticas do país. E temos fotos. Spoiler: tem 11 casas de banho

Poucos têm acesso ao que se passa dentro da casa das figuras mais mediáticas do país — mas nós conseguimos. Desde salas impressionantes até aos detalhes mais inesperados, cada espaço foi revelado.

A luxuosa mansão que João Félix possuía na prestigiada urbanização La Finca, em Madrid, parece já ter encontrado comprador. O imóvel, que estava à venda por cerca de 12 milhões de euros, esteve no mercado durante aproximadamente um ano, período que coincidiu com a saída do jogador do Atlético de Madrid para o Chelsea, no verão de 2024.

Construída num terreno de cerca de 3.100 m², a propriedade dispõe de uma área habitacional de aproximadamente 1.100 m², distribuída por 11 casas de banho e 7 quartos. Inclui ainda sala de cinema, ginásio completo com piscina fria para banhos de gelo, duas piscinas (interior e exterior), bar, SPA, sala de reuniões, sala de jantar, dois camarins, garagem para seis viaturas, bem como campos privados de futebol e basquetebol.

Segundo o promotor imobiliário Júlio Iranzo, consultado pelo programa «V+ Fama», o preço pedido excedia o valor de mercado da zona, atualmente estimado entre 9 e 10 milhões de euros.

Conforme revelou Adriano Silva Martins nesta terça-feira, 19 de agosto, o imóvel já não se encontra listado nas plataformas imobiliárias.

Esta mudança imobiliária está ligada à trajetória profissional do jogador, que entretanto se mudou para Milão, representando o AC Milan por empréstimo. Atualmente, João Félix cumpre o seu contrato com o Al Nassr, na Arábia Saudita, continuando a jogar após a saída do Chelsea.

Este desfecho encerra um capítulo de luxo imobiliário na vida do futebolista e marca o início de uma nova etapa profissional e pessoal no Médio Oriente.