Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

Susana Dias Ramos associou-se ao apelo pelo paradeiro de João Francisco Colaço Costa, jovem de 22 anos desaparecido em Gaia, e deixou um alerta sentido sobre a saúde mental, num ano que classifica como “terrível”.

Susana Dias Ramos recorreu às redes sociais para se juntar ao apelo angustiado de uma família que procura João Francisco Colaço Costa, um jovem de 22 anos, desaparecido desde a madrugada de 31 de julho, em Vila Nova de Gaia.

«Foi-me enviado esse pedido de ajuda por uma família bastante desesperada. Entretanto foram encontrados bilhetes que levam a crer que alguma coisa muito grave possa ter acontecido por opção própria», escreveu a psicóloga e comentadora da TVI, num testemunho comovente.

Preocupada com o cenário envolvente e com a saúde mental em geral, Susana acrescentou ainda: «Este ano 2025 tem sido terrível», alertando para o impacto crescente de problemas emocionais e psicológicos, em especial entre os jovens.

O que se sabe sobre o desaparecimento de João Francisco

Segundo os familiares, João Francisco saiu de casa por volta das 23h00 do dia 30 de julho, sem indicar o destino. Desde então, não voltou a ser visto. A última informação sobre o seu paradeiro dá conta de que terá sido avistado na zona do Candal, pelas 4h40 da madrugada.

No momento do desaparecimento, levava o telemóvel consigo, mas deixou a carteira em casa. É conhecido por frequentar habitualmente as praias de Gaia e a zona do Palácio de Cristal, no Porto, locais que também estão a ser considerados nas buscas.

A Polícia já foi notificada e encontra-se a realizar diligências para localizar o jovem.