Tudo o que se sabe sobre o desfecho do desaparecimento de João Francisco: «Foi confirmado que...»

O corpo de João Francisco, desaparecido há várias semanas, foi encontrado sem vida, confirmaram as autoridades.

Foi confirmado esta quinta-feira que o corpo encontrado a boiar, na noite de sexta-feira, na Praia de Valadares, pertence ao jovem de 22 anos João Francisco Colaço da Costa, desaparecido desde 31 de julho.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, onde, nos últimos dias, as autoridades procederam à sua identificação. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o alerta para a presença de um corpo na zona de rebentação foi dado às 23h36 de sexta-feira. Foram então acionados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários de Valadares, da VMER e da Polícia Judiciária.

Natural de Gaia, o jovem concluiu este ano a licenciatura em Direito na Universidade Católica, destacando-se pelo seu desempenho académico e integrando o grupo dos 10% melhores alunos do curso.

Segundo familiares, João Colaço «terá sido visto pela última vez, na madrugada de quinta-feira, 31 de julho, perto do Candal». Quando saiu de casa, levou o telemóvel, mas deixou a carteira que usava habitualmente.

O velório realiza-se esta sexta-feira, a partir das 18h30, na Capela Mortuária da Igreja de Santo Ovídio. A cerimónia religiosa terá lugar no sábado, dia 16, às 9h30, na mesma igreja. O sepultamento será no jazigo da família, no Cemitério de Agramonte, no Porto.