É um dos atores mais cobiçados da TV portuguesa e revelou se está ou não com o coração ocupado

João Jesus esteve no “Dois às 10” e falou sobre o futuro, os sonhos e até sobre o coração.

João Jesus tem ganhado cada vez mais destaque na representação nacional e o número de fãs não para de aumentar. Esta quarta-feira foi um dos convidados do programa Dois às 10, da TVI, para uma conversa descontraída com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre o seu percurso pessoal e profissional.

Ao fazer uma retrospetiva do seu caminho e ao imaginar-se daqui a 20 anos, o ator confessou que prefere viver o presente. “Eu gosto de fazer projeções, mas com os pés bem assentes na terra. Gosto de viver o momento, claro que pensando sempre o melhor do futuro, mas agora gosto de viver mesmo o presente e o que estou a fazer. Agora estou a fazer um projeto de teatro e é isso que eu penso. E depois vem o seguinte“, explicou.

Cláudio Ramos reagiu: “Não és daqueles que pensa ‘eu quero isto daqui a 10 anos’”. “Não, por acaso não. Penso isso na minha vida pessoal, talvez. Por exemplo, numa casa…“, respondeu João Jesus.

Foi então que Cláudio lançou a pergunta direta: “Tens o coração ocupado?”. A resposta não demorou: “Sempre“. Entre risos, o apresentador comentou: “Essa resposta, isto é típico de ator já“.

Sem deixar o tema morrer, Cláudio Ramos insistiu: “Enviaste alguma mensagem antes de entrar?”. João Jesus garantiu que não. Cristina Ferreira ainda acrescentou: “É que normalmente essa é a pessoa da tua vida. Não falaste com ninguém hoje?”. O ator voltou a responder que “não”.

Uma conversa leve e bem-humorada que deixou no ar alguma curiosidade sobre a vida amorosa do ator, que prefere manter os detalhes no privado — mas garante que o coração está sempre ocupado.