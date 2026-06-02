Após semanas de discrição, João Jesus abre exceção na vida privada e mostra ligação a Sofia Ribeiro

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O romance entre Sofia Ribeiro e João Jesus tornou-se público na semana passada e, desde então, o casal tem despertado a curiosidade dos fãs. Habitualmente discreto no que toca à vida pessoal, o ator abriu agora uma rara exceção.

Na passada segunda-feira, 1 de junho, João Jesus recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma fotografia onde surge com vários acessórios no braço. O que mais chamou a atenção dos seguidores foi a pulseira que diz tio, que muitos fãs estão a associar às sobrinhas de Sofia Ribeiro.

Na publicação, João Jesus identificou Sofia Ribeiro e juntou vários emojis em forma de coração, num gesto simples, mas carregado de significado, que rapidamente não passou despercebido aos fãs do casal.

Recorde-se que a relação entre os dois atores foi conhecida recentemente, apanhando muitos seguidores de surpresa. Desde então, tanto Sofia Ribeiro como João Jesus têm mantido a habitual discrição, sem grandes exposições públicas sobre o namoro.

Ainda assim, esta pequena demonstração de carinho nas redes sociais foi suficiente para entusiasmar os admiradores dos dois artistas, que continuam atentos a cada nova partilha do casal.

Tudo indica que Sofia Ribeiro e João Jesus estão a viver uma fase feliz da relação, ainda que prefiram mantê-la longe dos holofotes

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