João Jesus fala pela primeira vez sobre o namoro com Sofia Ribeiro: «Fomos completamente apanhados»

João Ricardo fica em lágrimas ao descobrir o que aconteceu fora do Desafio Final

João Jesus esteve no programa Dois às 10, da TVI, onde abriu o coração sobre a fase feliz que está a viver ao lado de Sofia Ribeiro.

À conversa com Cristina Ferreira, o ator não escondeu a felicidade quando questionado sobre a relação com a atriz.“Estou muito feliz, claro. Muito, muito, muito feliz, sim”, confessou.

Apesar de se conhecerem há vários anos, João Jesus garantiu que nada fazia prever que viessem a apaixonar-se. “Conhecemos há muitos anos, mas não, nada previa isso, nada”, revelou, explicando que o romance acabou por surgir de forma inesperada. “Fomos completamente apanhados, não há hipótese”, acrescentou.

O facto de ambos trabalharem na mesma área tem sido, segundo o ator, uma mais-valia para a relação. João Jesus explicou que existe uma compreensão natural das exigências da profissão e uma grande sintonia entre os dois. “Trabalhamos juntos e o momento em que temos de trabalhar sabemos bem que tipo de concentração é que temos de ter os dois e existe uma harmonia”, afirmou.

Sobre a decisão de assumirem publicamente o namoro, o ator admitiu que esconder a relação deixou de fazer sentido. “Já não dá”, disse, defendendo que o mais importante é viverem a história com autenticidade. “Não vale a pena. É sermos sinceros com o que está a acontecer”, sublinhou.

Durante a conversa, Cristina Ferreira chamou ainda a atenção para uma fotografia recente partilhada por João Jesus, onde o ator surge com uma pulseira com a palavra “Tio”. O acessório faz referência às duas sobrinhas de Sofia Ribeiro, demonstrando a proximidade que já existe entre o ator e a família da companheira.