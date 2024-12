Cristina Ferreira recebe presente bastante íntimo para João Monteiro de convidado em direto: «Para me dar o feedback»

Carlos Sousa faz sucesso com vídeos e fotos ousadas na internet: «Isto começou com uma brincadeira»

Cristina Ferreira foi surpreendida em direto por uma intervenção inesperada de um convidado

No programa «Dois às 10» desta quarta-feira, dia 18 de dezembro, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos deram regressaram com a famosa rubrica «Doutores do Amor». A dupla recebeu Carlos Sousa e, a certa altura, foi surpreendida por uma intervenção inesperada do ex-concorrente do «Secret Story».

Enquanto apresentava a sua coleção de roupa interior, Carlos Sousa fez uma abordagem inesperada a Cristina Ferreira, oferecendo-lhe um presente. «Cristina, trouxe para o João, também para me dar o feedback», disse o convidado, referindo-se ao produto da sua coleção que trouxe para o namorado da apresentadora. «Ai, obrigada! Sim!"», respondeu Cristina Ferreira à intervenção inesperada de Carlos Sousa.

Apesar do momento ter sido de destaque, o tema principal da conversa com Carlos Sousa não foi a sua coleção de roupa interior. Carlos Sousa falou sobre a sua vida amorosa e aproveitou a oportunidade para pronunciar-se sobre o seu perfil no OnlyFans, uma plataforma que utiliza para partilhar conteúdo exclusivo. Na conversa com Cristina Ferreira e Claúdio Ramos, este explicou que está completamente à vontade com o tema e não hesita abordar o assunto de forma descontraída, reforçando a sua postura aberta e sem tabus. O ex-concorrente afirmou que se mostra completamente nu na plataforma, pois está à vontade com o seu corpo. «Já vivi muito na sombra do preconceito, agora quero é ser feliz», disse ainda.