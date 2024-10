João Monteiro partilha foto inédita com Cristina Ferreira (com detalhe que chama a atenção)

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

João Monteiro partilhou uma foto com Cristina Ferreira nos bastidores da TVI

João Monteiro presenteou os seguidores do Instagram com uma fotografia na qual aparece com a namorada, Cristina Ferreira.

Na fotografia, o casal surge nos bastidores da TVI e aparece de costas, o que deu destaque à estampagem na camisola de João Monteiro: A Rainha de Copas, simbolizada pela letra «Q», que se traduz em «rainha».

Na legenda da imagem, o namorado de Cristina Ferreira escreveu a letra «Q», completando com um emoji em forma de coração.