João Monteiro reage publicamente a momento polémico protagonizado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Foi no Instagram que João Monteiro reagiu a um momento protagonizado pela dupla Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Foi nos minutos finais do programa da passada quarta-feira, dia 25 de setembro, que Cristina Ferreira surpreendeu Cláudio Ramos, ao usar uma expressão dita frequentemente por Flávia, uma das concorrentes do «Secret Story - Casa dos Segredos».

Momentos depois, Cristina Ferreira partilhou esse momento inusitado na sua página de Instagram. «Para que conste, não fui eu quem disse!», deixou claro.

Quem não ficou indiferente ao hilariante momento foi João Monteiro, namorado da apresentadora, que repartilhou o momento destacado por Cristina Ferreira nas redes sociais. Na legenda da partilha, João Monteiro brincou com a gafe cometida por Cláudio Ramos. «'A frase da Nenúfar'», assinalou João Monteiro, brincando com o facto do apresentador ter dito erradamente o nome da concorrente do «Secret Story».