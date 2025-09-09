O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

Sensualidade e elegância: O look escolhido por Cristina Ferreira para entrar nos 48

As imagens que marcam a despedida dos 47 anos de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira revelou ainda uma troca de palavras com João Monteiro.

Esta terça-feira, 9 de setembro, Cristina Ferreira celebra mais um aniversário. Na véspera do seu aniversário, a apresentadora recorreu às redes sociais para mostrar o look escolhido e partilhar uma reflexão bem-humorada. A criação é da sua marca, Casiraghi Forever.

«À meia noite entramos no dia 9 de setembro, mas a minha mãe diz que nasci às 8h da manhã, só a partir daí é que conta. Eu, pelo sim, pelo não, já me vesti a rigor», escreveu.

Com a sua habitual boa disposição, Cristina Ferreira revelou ainda uma troca de palavras com João Monteiro. «Tu gostas mesmo de fazer anos», disse-lhe o namorado, de 31 anos. A apresentadora não hesitou em responder: «Desde sempre. Celebrar a vida».

Veja, abaixo, a partilha: