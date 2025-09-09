O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 42min

Cristina Ferreira revelou ainda uma troca de palavras com João Monteiro.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Esta terça-feira, 9 de setembro, Cristina Ferreira celebra mais um aniversário. Na véspera do seu aniversário, a apresentadora recorreu às redes sociais para mostrar o look escolhido e partilhar uma reflexão bem-humorada. A criação é da sua marca, Casiraghi Forever. 

«À meia noite entramos no dia 9 de setembro, mas a minha mãe diz que nasci às 8h da manhã, só a partir daí é que conta. Eu, pelo sim, pelo não, já me vesti a rigor», escreveu.

Com a sua habitual boa disposição, Cristina Ferreira revelou ainda uma troca de palavras com João Monteiro. «Tu gostas mesmo de fazer anos», disse-lhe o namorado, de 31 anos. A apresentadora não hesitou em responder: «Desde sempre. Celebrar a vida»

Veja, abaixo, a partilha:

 

Temas: João Monteiro Cristina Ferreira

RELACIONADOS

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

Sabia que depois dos 40 engordamos 2 quilos por ano? Cristina Ferreira explica como inverteu o processo

Este é o único tipo de queijo que Cristina Ferreira sente que não faz inchar

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

O hábito matinal simples e sem custos que mantém Cristina Ferreira em forma

Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

Cristina Ferreira partilha mudança drástica na sua vida: «O corpo já não respondia»

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira: 48 anos, 48 looks que encantaram ao longo dos anos

Há 8 min

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

Há 3h e 3min

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

Ontem às 11:06

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

5 set, 20:10

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

5 set, 15:57

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

5 set, 08:58

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

4 set, 17:32
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos em êxtase com gala do Big Brother Verão: «Fiquei tão contente»

Ontem às 09:57

Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI

Ontem às 10:06

Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»

Ontem às 13:09

Cláudio Ramos partilha opinião pouco popular sobre o Big Brother Verão: «Vocês não vão concordar comigo»

Ontem às 10:26

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Há 2h e 5min

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

Ontem às 16:00

Se os bifes de frango já o cansam, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Fotos

Esta é a infusão favorita das espanholas para emagrecer

Há 1h e 17min

A rotina de cuidados que ajuda Helena Isabel a brilhar aos 73

Há 1h e 34min

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Há 2h e 5min

Tem a certeza que é uma pessoa bem-educada? Estas são 40 regras básicas de etiqueta que todos devemos seguir

Há 2h e 29min