Tinha 20 anos e hoje tem 34: João Mota está muito diferente de como o conhecíamos. Veja as fotos

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:00
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Passaram-se 14 anos desde que João Mota se tornou uma figura conhecida.

Foi ainda muito jovem que deixou o Algarve para se mudar para Lisboa, sem imaginar que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Com apenas 20 anos, João Mota tornou-se uma das figuras mais mediáticas do país ao vencer a segunda edição do programa "Secret Story 2", um triunfo que o catapultou para as luzes da ribalta.

Após a sua passagem pelo reality show, os desafios profissionais multiplicaram-se. Entre trabalhos em televisão, presenças em eventos e desfiles de moda, João Mota viveu vários anos sob os holofotes, conquistando uma legião de fãs e consolidando o seu lugar no mundo do entretenimento.

No entanto, quando tudo parecia indicar que continuaria ligado ao pequeno ecrã, o algarvio surpreendeu ao tomar uma decisão inesperada. Há cerca de quatro anos, afastou-se da vida pública e dos projetos televisivos para se dedicar a duas paixões antigas: a psicologia e a escrita.

Desde então, João Mota tem investido grande parte do seu tempo no desenvolvimento pessoal e profissional nestas áreas, abraçando um percurso muito diferente daquele que o tornou conhecido do grande público. Uma mudança que não foi apenas interior. Aos 34 anos, apresenta também uma imagem mais madura e distinta daquela que os portugueses guardam na memória dos seus primeiros anos de fama.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Agora, surge uma nova etapa na sua vida. Chegou às livrarias o seu primeiro livro, uma obra profundamente inspirada nas relações que foi construindo ao longo do seu percurso. Ainda assim, segundo o próprio, a relação mais importante está por chegar — e é precisamente a essa ligação futura que dedica este projeto literário.

Veja nas imagens como João Mota mudou desde os tempos em que venceu o "Secret Story" até aos dias de hoje.

Temas: João Mota Secret Story 2
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Detalhe volta a colocar Fanny e João Mota nos holofotes: mas qual é, afinal, a relação atual entre eles?

Lembra-se da “mãe guerreira”? Sofia Sousa celebra data especial e mostra como a filha cresceu

Lembra-se de Catarina e Tiago do «Inspetor Max»? Veja como os irmãos da ficção cresceram

Lembra-se de Elsa Raposo? Aos 61 anos, volta a ser falada em todo o país: «Não é uma boa notícia»

A Não Perder

Inês Morais conta pormenor das mensagens trocadas por Afonso Leitão: "Era algo..."

Hoje às 13:00

"Bomba de colagénio": sumo recomendado por nutricionista pode contribuir para uma pele mais firme

Ontem às 17:00

Esqueça Maiorca: estas ilhas espanholas ficam a apenas 2h30 de Portugal e quase ninguém fala delas

Ontem às 16:00

Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

Ontem às 15:41

10 praias em Portugal com águas dignas das Caraíbas

Ontem às 15:00

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

Ontem às 14:22

 Cheiro a sardinha assada: Este grelhador com rodas custa menos de 60€ e vai salvar o mês de junho

Ontem às 13:38
MAIS

Mais Vistos

Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão: “Era algo muito recorrente”

Hoje às 10:57

Confrontada por Cláudio Ramos, Inês Morais fala sobre Catarina Miranda: “Eu e a Catarina não somos amigas”

Hoje às 10:57

Afastado dos ecrãs há anos, João Mota regressa e anuncia que vai ser pai

Hoje às 11:41

Após ver mensagens de Afonso Leitão, Inês Morais confessa: “Ver as coisas é sempre diferente”

Hoje às 10:56

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Fora do Estúdio

Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

Ontem às 15:41

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

Ontem às 14:22

Este casal da TV portuguesa acabou o casamento de Júlia Palha da forma menos esperada

Ontem às 09:08

Depois do fim da relação, Catarina Miranda toma decisão inesperada em relação a Afonso Leitão

Ontem às 08:50

Fotos

Tinha 20 anos e hoje tem 34: João Mota está muito diferente de como o conhecíamos. Veja as fotos

Hoje às 14:00

Inês Morais conta pormenor das mensagens trocadas por Afonso Leitão: "Era algo..."

Hoje às 13:00

"Bomba de colagénio": sumo recomendado por nutricionista pode contribuir para uma pele mais firme

Ontem às 17:00

Esqueça Maiorca: estas ilhas espanholas ficam a apenas 2h30 de Portugal e quase ninguém fala delas

Ontem às 16:00