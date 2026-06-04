Tinha 20 anos e hoje tem 34: João Mota está muito diferente de como o conhecíamos. Veja as fotos

Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Passaram-se 14 anos desde que João Mota se tornou uma figura conhecida.

Foi ainda muito jovem que deixou o Algarve para se mudar para Lisboa, sem imaginar que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Com apenas 20 anos, João Mota tornou-se uma das figuras mais mediáticas do país ao vencer a segunda edição do programa "Secret Story 2", um triunfo que o catapultou para as luzes da ribalta.

Após a sua passagem pelo reality show, os desafios profissionais multiplicaram-se. Entre trabalhos em televisão, presenças em eventos e desfiles de moda, João Mota viveu vários anos sob os holofotes, conquistando uma legião de fãs e consolidando o seu lugar no mundo do entretenimento.

No entanto, quando tudo parecia indicar que continuaria ligado ao pequeno ecrã, o algarvio surpreendeu ao tomar uma decisão inesperada. Há cerca de quatro anos, afastou-se da vida pública e dos projetos televisivos para se dedicar a duas paixões antigas: a psicologia e a escrita.

Desde então, João Mota tem investido grande parte do seu tempo no desenvolvimento pessoal e profissional nestas áreas, abraçando um percurso muito diferente daquele que o tornou conhecido do grande público. Uma mudança que não foi apenas interior. Aos 34 anos, apresenta também uma imagem mais madura e distinta daquela que os portugueses guardam na memória dos seus primeiros anos de fama.

Agora, surge uma nova etapa na sua vida. Chegou às livrarias o seu primeiro livro, uma obra profundamente inspirada nas relações que foi construindo ao longo do seu percurso. Ainda assim, segundo o próprio, a relação mais importante está por chegar — e é precisamente a essa ligação futura que dedica este projeto literário.

Veja nas imagens como João Mota mudou desde os tempos em que venceu o "Secret Story" até aos dias de hoje.