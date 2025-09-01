Qual é o passado de Catarina Miranda com João Moura Caetano? Adriano Silva Martins dá garantia

  • Dois às 10
  • Ontem às 11:07

Catarina Miranda não conteve a surpresa ao descobrir o noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano e acabou no centro das atenções, após Adriano Silva Martins e Cláudio Ramos desmentirem em direto qualquer ligação passada entre a ex-concorrente e o cavaleiro.

No passado sábado, 30 de agosto, Catarina Miranda não escondeu a surpresa ao descobrir, durante a emissão de um compacto de notícias dos últimos dois meses, que Luíza Abreu e João Moura Caetano estão noivos.

O tema voltou a ser comentado no programa “Dois às 10”, da TVI, já esta segunda-feira, 1 de setembro. Adriano Silva Martins começou por contextualizar: “A Catarina Miranda cria narrativas na cabeça dela, como criou uma narrativa, por exemplo, com o Ricardo Martins Pereira, que ela dizia que era o seu agente e ele, é verdade, que a apoiou num certo momento e lhe deu alguns conselhos. E ela vai para um podcast e diz que é o homem que mais a compreende, a dar a entender. O Ricardo arrumou logo o assunto.”

Quanto a João Moura Caetano, o apresentador do “V+ Fama” foi claro: “O João Moura Caetano e a Catarina Miranda não tiveram absolutamente nada fora da casa. Estas narrativas que a Catarina constrói, que são absolutamente falsas, que com meios silêncios vai dando aqui algumas pinceladas que possam parecer verdade. Inclusive ela diz ao Afonso: ‘Queres que eu te fale do meu passado?’. Ou seja, mas qual passado? Não existe absolutamente passado.”

Também Cláudio Ramos fez questão de reforçar: “Temos que esclarecer os fãs da Luíza e do João Moura Caetano que eles [Catarina e João] não tiveram nada e que isto é uma invenção da Catarina.”

Entre choque, esclarecimentos e desmentidos, o noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano continua a dar que falar — e Catarina Miranda voltou a estar no centro da conversa.

Temas: Joao moura caetano Catarina Miranda Dois às 10 Luiza Abreu Reality Show

