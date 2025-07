Cláudio Ramos sobre Luíza Abreu: «Não deve ser fácil, porque está a namorar com quem foi seu cunhado»

Durante o programa Dois às 10, Cláudio Ramos comentou a relação de Luíza Abreu com João Moura Caetano, agora oficializada em direto.

A gala do Big Brother Verão teve um momento especial no final, quando João Moura Caetano entrou em estúdio para surpreender Luíza Abreu e assumiu publicamente o namoro com a irmã de Luciana Abreu. O gesto emocionou a concorrente e apanhou muitos de surpresa — incluindo os comentadores do Dois às 10.

Na manhã seguinte, Cláudio Ramos analisou a situação e não deixou de tocar num detalhe que tem gerado alguma curiosidade. “Não deve ser fácil, porque na verdade está a namorar com quem em algum momento foi seu cunhado”, afirmou o apresentador, referindo-se ao facto de João Moura Caetano ter tido uma relação anterior com Luciana Abreu, irmã de Luíza.

A revelação do toureiro pôs fim à especulação que corria fora da casa mais vigiada do país e marcou um dos momentos mais comentados da gala. João justificou a decisão de se mostrar. Maria Botelho Moniz, apresentadora do Big Brother Verão reforçou o impacto da cena: “Acho que está respondido, temos casal”.

Já Luíza, em declarações ao digital da TVI depois da gala, confessou ter ficado surpreendida: “Venho de uma família reservada. Por esta não esperava mesmo.”