Agora todos o conhecem, mas há algo sobre a vida de João Moura Caetano que poucos sabem

João Moura Caetano tem dado que falar — não só pelas corridas em que brilha, mas também pelo romance assumido com Luíza Abreu. No entanto, longe dos holofotes, há uma parte da vida do toureiro que quase ninguém conhece.

Nas últimas semanas, João Moura Caetano tem sido um dos nomes mais comentados do país. Depois de ter assumido publicamente o namoro com Luíza Abreu, ex-concorrente do Big Brother - Verão, o cavaleiro tauromáquico voltou a estar no centro das atenções — mas há um lado da sua vida que poucos conhecem: João é pai de um menino de 6 anos.

O filho já dá os primeiros passos no mundo dos cavalos e sabe montar. Mas a sua grande paixão está longe das arenas — adora tratores. É no campo e entre máquinas que se sente verdadeiramente feliz.

Filho do também cavaleiro Paulo Caetano e primo de João Moura, João cresceu no meio da tauromaquia. Fez a primeira corrida com apenas 9 anos, na praça de touros de Monforte.

João terminou o secundário e partiu para Espanha, onde aprofundou o seu treino. Hoje, é um dos nomes mais requisitados nas arenas portuguesas e espanholas — e nos últimos dois anos foi o toureiro português com mais corridas realizadas.

Apesar do mediatismo recente, João Moura Caetano procura uma vida tranquila. “Quero uma família e uma vida calma.” Uma serenidade que, agora, partilha com Luíza Abreu — e talvez, em breve, os vejamos juntos no programa «Dois às 10» para contar, finalmente, como começou esta história de amor.