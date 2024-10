Divulgados novos detalhes da separação de João Palhinha e Patrícia Palhares

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Há novidades relacionadas com a separação mais polémica do momento

A separação do jogador de futebol João Palhinha e Patrícia Palhares tem estado a dar que falar. Patrícia Palhares anunciou que está à espera de bebé, mesmo depois de já ter dado a entender que tinha terminado a relação com o craque, ao apagar todos os registos com este das suas redes sociais.

Muito se tem especulado acerca dos motivos que levaram ao término de uma das relações mais adoradas pelo público.

No «Dois às 10», falou-se sobre os possíveis motivos que levaram ao fim da relação, tendo sido feita a ressalva pela Diretora de Ficção e Entretenimento da estação que nenhuma das versões que circulavam tinha sido confirmada. «Nós não confirmamos nem desmentimos, porque não sabemos a verdade», disse Cristina Ferreira, em relação às notícias que têm sido escritas pela comunicação social.

«Este rapaz não traiu a mulher. Não foi traição, de todo. Isto eu tenho a certeza. Sei que ele não o fez», disse Gonçalo Guinaz, dando uma garantia da veracidade da sua versão dos factos.

Na comunicação social correm várias versões sobre os motivos que levaram ao fim da relação, entre os quais, gastos excessivos por parte de Patrícia Palhares, mas também uma possível traição de João Palhinha. Fala-se que o craque se apaixonou por outra pessoa na Alemanha, país para onde foi jogar recentemente.

Até ao momento, nenhuma das partes do casal falou sobre o assunto e, por isso, todas as notícias permanecem por confirmar.