«Recebemos a triste notícia»: João Patrício comunica e lamenta morte de convidada do seu programa

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O programa Momento Certo ficou marcado por um momento de grande emoção. Durante a emissão, João Patrício interrompeu o habitual tom do formato para partilhar uma notícia triste com os telespectadores: o falecimento de Rosa Dantas, uma das primeiras convidadas do programa.

Visivelmente sensibilizado, o apresentador recordou a ligação especial que Rosa tinha com a equipa e o impacto que a sua história teve quando participou no formato. “Recebemos a triste notícia do falecimento de uma das minhas primeiras convidadas, a querida Rosa Dantas. Foi das primeiras pessoas a abrir-nos o coração e a confiar-nos o desejo, reencontrar a amiga”, começou por dizer.

João Patrício recordou ainda que Rosa recebeu boas notícias durante a sua participação e explicou que a equipa quis homenageá-la, recuperando esse momento especial. “No nosso programa recebeu boas notícias. De forma a homenagear a Rosa, queremos recordar esse momento especial”, acrescentou.

A homenagem contou também com a participação do filho de Rosa Dantas, que falou sobre a importância da mãe na sua vida e não escondeu a emoção ao recordar a sua partida. “Era o meu porto de abrigo. Era uma luz que agora não está no terreno, mas está no céu a olhar por mim”, afirmou.

O filho destacou ainda as qualidades que mais admirava na mãe. “Era uma excelente mãe e guerreira”, sublinhou.

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O momento emocionou os espectadores e serviu para recordar uma das histórias que mais marcaram os primeiros tempos do Momento Certo, numa despedida sentida a uma convidada que deixou uma marca especial na equipa do programa.

Temas: Joao Patricio Momento Certo TVI
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