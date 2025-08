Manuel Luís Goucha rendido a casal sensação: «Fazem dos pares mais bonitos da televisão»

João Póvoa Marinheiro e Nelma Serpa Pinto vivem uma fase feliz e cúmplice. O casal de jornalistas protagonizou um “quasamento” íntimo, celebrado em ambiente familiar e rodeado de amigos próximos, reforçando a solidez da relação que conquistou o público — e até Manuel Luís Goucha.

João Póvoa Marinheiro, de 32 anos, e Nelma Serpa Pinto, de 29, ambos rostos bem conhecidos da Informação da TVI, protagonizou o que apelidaram de “quasamento” — uma celebração simbólica do amor que os une, que decorreu na quinta da família da jornalista, em ambiente intimista e rodeado de amigos próximos.

Apesar de não se tratar de um casamento formal, o momento foi vivido com emoção e significado, despertando curiosidade e ternura entre seguidores, colegas e várias figuras públicas que acompanharam os registos partilhados nas redes sociais.

A relação dos dois jornalistas, marcada pela cumplicidade e discrição, tem sido alvo de elogios públicos. No verão de 2024, durante uma entrevista emitida no programa “Goucha”, Manuel Luís Goucha não poupou palavras para descrever o casal como “um dos pares mais bonitos da televisão”. O apresentador destacou não apenas a aparência, mas também a ética profissional, a seriedade e o talento com que ambos se dedicam ao jornalismo.

Na mesma entrevista, João Póvoa Marinheiro recordou o momento em que conheceu Nelma, revelando um lado mais pessoal e afetivo da relação que, até então, tinha permanecido resguardado do olhar público.

O “quasamento” voltou a colocar o casal no centro das atenções, com vários comentadores do programa V+ Fama, como Adriano Silva Martins, Isabel Figueira e António Leal e Silva, a elogiarem não só a beleza do momento, mas também a forma serena e inspiradora como os dois comunicadores vivem o amor, dentro e fora do ecrã.

Com uma carreira sólida e uma relação cada vez mais admirada, João e Nelma continuam a conquistar espaço — não apenas nos blocos informativos, mas também no coração dos portugueses.