Trabalham em canais de televisão diferentes e agora partilham a notícia mais feliz: vão ser pais pela primeira vez

A reação que todos esperavam. Dolores Aveiro pronuncia-se sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

João Póvoa Marinheiro e Nelma Serpa Pinto têm motivos para celebrar. O casal anunciou esta quinta-feira, dia 13 de agosto, que se prepara para viver uma nova e importante fase da vida: vão ser pais pela primeira vez.

A novidade foi partilhada pelos dois através das redes sociais, com uma série de fotografias em que surgem juntos. Num dos registos, Nelma Serpa Pinto mostra a barriguinha de grávida, enquanto posa ao lado do companheiro, de biquíni.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho e felicitações por parte dos seguidores e de várias figuras conhecidas.

«Muitos parabéns!!», «Ohhh muitos parabéns!!!», «Isto sim é breaking news», «Parabéns aos dois» e «É a melhor notícia do dia!» foram algumas das reações deixadas na caixa de comentários.